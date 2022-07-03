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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (1)

Beşhehir karayolunun 55'inci kilometresinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Beşhehir karayolunun 55'inci kilometresinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bu arada kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı.


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