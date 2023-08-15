Konya'da İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan iki katlı evin çatısında çıkan yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının, çatıda konserve pişirme amaçlı yakılan ateşten kaynaklandığı belirlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Müftü Mahallesi, 41135 Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evin çatısında yangın çıktığı ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çatıdaki yangını uzun süren uğraşların ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının ev sahibi kadının verdiği bilgi doğrultusunda, çatıda konserve pişirmek amacıyla yakılan ateşten kaynaklandığı tespit edildi.

Konserve yapımı bittikten sonra söndüğü sanılan ateşin bir süre sonra yeniden alevlenerek çatıdaki ahşap aksamı tutuşturup yangının çıktığı belirlendi.