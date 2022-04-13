Konya'da iki kadını darbettikleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da iki kadını darbettikleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

AA - Zehra Melek Çat - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da iki kadını darbettikleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da iki kadını darbettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Konya'da iki kadını darbettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

D.D. isimli kadın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanıp, darbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, bir gün sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

Aynı gün M.K. isimli genç kadın da şüpheliler hakkında benzer bir şikayette bulundu. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan 3 şüpheli, bu kez "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklandı.

AA / Zehra Melek Çat - Güncel

Kosova Mahallesi, Selçuklu, Konya, Güncel, Haberler

title