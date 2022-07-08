Konya'da iki gün önce evlendiği eşini bıçakla öldüren koca tutuklandı Konya'da iki gün önce evlendiği eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı. Konya'da iki gün önce evlendiği eşini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı. Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokağı'ndaki sitede ikamet eden Murat D. (52), iki gün önce evlendiği Keziban D. (45) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Murat D. eşini bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Keziban D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Keziban D'nin cenazesi, inceleme sonrası Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Gözaltına alınan Murat D'nin kasten yaralamadan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. AA / Abdullah Doğan - Güncel Konya Güncel Haberler

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