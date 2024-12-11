Konya'da İki Firari Hükümlü Yakalandı

Konya'da haklarında 21 yıl ile 2 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık suçlarından toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'yi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliğinde, yine aynı suçtan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E'yi ise saklandığı evde yakaladı.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.