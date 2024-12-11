Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Sınırdan gelen haber sonrası soluğu Hakan Fidan'ın yanında alıyor

 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi

Petrol fışkıran şehir artık gerçek sahiplerinin himayesinde

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş
Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı

Gelini de Beşar Esad'ı sattı

Konya'da İki Firari Hükümlü Yakalandı

Konya'da İki Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haklarında 21 yıl ile 2 yıl hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, Konya'da yapılan operasyonla yakalandı. S.B. ve N.E. hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezalara sahipti.

Konya'da haklarında 21 yıl ile 2 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık suçlarından toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'yi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliğinde, yine aynı suçtan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E'yi ise saklandığı evde yakaladı.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
img

Otomotiv sektöründe 17 firmaya soruşturma açıldı
img

En sonunda patladı! Bakan Fidan'dan DEM Partililere tokat gibi yanıt
img

SMO, Süleyman Şah Türbesi'ne yaklaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı? Benfica - Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı'nı ne kadara satın aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? Süleyman Şah kimdir, türbesi neden taşındı? DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.