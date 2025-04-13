Konya'da İki Doktor Uygunsuz Yazışmalardan Adliyeye Sevk Edildi

Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında doktorlar S.Ö. ve O.T'nin gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doktorları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö. ve O.T, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada, üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.