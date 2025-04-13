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Konya'da İki Doktor Gözaltına Alındı: Uygunsuz Yazışmalar İddiası

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Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı paylaşmaktan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doktorları gözaltına aldı.

Doktorların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada, üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
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