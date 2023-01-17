Konya'da iki çocuk annesi kadını öldüren sanığa müebbet hapis cezası Güncel Haberler Konya'da iki çocuk annesi bir kadını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten öldürme" suçundan yeniden müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Konya'da iki çocuk annesi bir kadını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten öldürme" suçundan yeniden müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Seyfullah K. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen Seyfullah K, önceki beyanlarını tekrarladı, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi. İddia makamının mütalaasını tekrarladığı duruşmada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenen tanık C.Ö. ise maktul Elif Yakın'ın sanıktan aldığı paraları başka kişilere gönderdiğini iddia etti. Sanık avukatı, müvekkilinin eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini savundu. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı. Sanığa hiçbir indirim uygulamayan heyet, sanığı "silahla tehdit" suçundan da 3 yıl hapisle cezalandırdı. Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde bir eğlence mekanında çalışan iki çocuk annesi Elif Yakın 16 Kasım 2020'de silahla öldürülmüş, Seyfullah K. gözaltına alınmıştı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, karar eksik hususların giderilmesi için Konya Bölge Adliye Mahkemesince bozulmuştu. Kaynak: AA / Güncel Konya Güncel Haberler

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