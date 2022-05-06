İki aile arasındaki kavgada 6 kişi tutuklandı

Konya'da iki aile arasında önceki gün çıkan kavgaya ilişkin 6 kişi cezaevine gönderildi.

Şemsi Tebrizi Mahallesi Heper Sokak'ta çocukları boşanma aşamasında olan iki dünür aile arasında önceki gün çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 kişinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.T, B.D, E.K, H.K, M.I, S.K, adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay

İddiaya göre, iki gün önce Heper Sokak'ta, çocukları boşanma aşamasında olan iki dünür aile arasında kavga çıkmış, polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan aileler, dün aynı sokakta yeniden kavga etmişti.

Taşlı, sopalı kavgada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk diğeri kadın 2 kişi yaralanmıştı.

Bir şüphelinin havaya rastgele ateş açtığı kavgada atılan taşlar nedeniyle de çevredeki bazı apartman dairelerinin pencere camları kırılmıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açan şüpheli Ö.A. da dahil 8 kişiyi gözaltına almıştı.