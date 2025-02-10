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Konya'da Hububat Silosundan 250 Ton Arpa Çalan 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Konya'da Hububat Silosundan 250 Ton Arpa Çalan 3 Zanlı Gözaltına Alındı
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Karatay ilçesinde, hububat silosundan toplam 250 ton arpa çaldığı iddia edilen 3 zanlı, 50 ton arpayı satmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Konya'nın Karatay ilçesinde, hububat silosundan farklı günlerde toplam 250 ton arpa çaldığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Karatay Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Saraçoğlu Mahallesi'ndeki iş yerinin hububat silosundan arpa çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttüğü çalışmayla M.D. (34), B.Ü. (35) ve iş yerinin gece bekçisi H.E'yi (32), iki kamyona yüklenmiş 50 ton arpayı satmaya çalışırken yakaladı. Şüphelilerin, farklı tarihlerde toplam 250 ton arpa çaldığı belirlendi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
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