Konya'da hizmet veren Bilgehanelere bir yenisi daha eklendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da hizmet veren Bilgehanelere bir yenisi daha eklendi

AA - Havva Dereağzı - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da hizmet veren Bilgehanelere bir yenisi daha eklendi

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde "Atabey Gençlik Projesi" çatısı altında hizmet veren Bilgehaneler, yeni açılan Yavuz Sultan Selim şubesiyle 15 merkeze ulaştı.

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde "Atabey Gençlik Projesi" çatısı altında hizmet veren Bilgehaneler, yeni açılan Yavuz Sultan Selim şubesiyle 15 merkeze ulaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesi için üzerlerine düşen ne varsa yaptıklarını belirtti.

Altay, Konya genelinde hizmet veren Bilgehanelerin önemli çalışmalar yaptığını vurgulayarak, 4. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilere katkı sağlamak için yeni Bilgehaneler açmayı sürdürdüklerini aktardı.

Konya merkezdeki şube sayısının 10'a, ilçelerle toplam 15'e yükseldiğini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Yavuz Sultan Bilgehanemizin şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yoğun ilgi gören kayıtların ardından eğitimlere başlıyoruz. Vaktini kaliteli ve gelişimine katkı sağlayan etkinliklerle geçirmek isteyen tüm yavrularımızı Bilgehanelere davet ediyorum."

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Yavuz Sultan Selim, gençlik, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title