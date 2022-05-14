Konya'da hırsızlık - Haberler

Konya'nın Kulu ilçesinde bir apartmanın elektrik kabloları ve çeşme bataryaları çalındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki 4 katlı binada elektrik kabloları ve çeşme bataryaları sökülerek kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Apartmanda 15 bin lira değerinde zarar olduğu öne sürülen olayla ilgili polis ekipleri, çalışma başlattı.