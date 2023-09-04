Konya'da Hint keneviri operasyonu: 31 kök ele geçirildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda bir evin bahçesinde 31 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, bir evin bahçesinde 31 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Adalet Mahallesi'nde evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit ettiği H.A.'yı takibe aldı. Uzun süren takip sonrası harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucu yapılan aramalarda evin bahçesinde ekili vaziyette 31 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili H.A. gözaltına alındı.

Yetkililer tarafından uyuşturucu ile mücadeleye devam edileceği kaydedildi. - KONYA