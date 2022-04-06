Konya'da hayvan otlatma cinayetine ilişkin 41 sanıklı dava sürüyor

KONYA (AA) - Konya'da iki mahallenin sakinleri arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve bir kişinin öldüğü olaya ilişkin biri tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesince adliye konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ö. ile tutuksuz yargılanan sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Söz verilen sanık Mehmet Ö, kendi mahallelerinin yanındaki Çarıklar Mahallesi'nde 7-8 yıldır hayvancılık yapan Dal ailesinin, hayvanları kontrolsüz şekilde otlattığı için arazisindeki ekinde büyük zararlar yaşadıklarını öne sürdü.

Olay günü de tartışmanın bu nedenle çıktığını aktaran Mehmet Ö, darbedildiğini görünce oğlunu korumak için hedef gözetmeksizin bir el ateş ettiğini kaydetti.

Tutuksuz sanık İbrahim Y. de olay günü Kayhüyük Mahallesi sakinleri olarak Dal ailesinin hayvanlarını arazilerinde otlattığını ve bazı koyunları çaldığını duyunca bir kamyonete binerek bölgeye gittiklerini, çobanlar tarafından kendilerine ateş açıldığını belirtti.

Bunun üzerine jandarmaya haber verdiklerini anlatan İbrahim Y, "Jandarma yanımıza geldiğinde üzerimize doğru 3 araba geldi ve bize ateş etmeye başladılar. Jandarmanın üzerine doğru da ateş edildi. Bizim taraftaki gençler de 'Jandarmanın bile üzerine ateş ediyorlar.' deyip, durmadı ve jandarmayla karşı tarafa doğru gitti. Bu esnada bir arbede yaşandı. Ben geride duruyordum. Havaya 2-3 el ateş ettim ama karşı tarafa ateş etmedim. Hakim Dal'ın vurulduğunu da kimin vurduğunu da görmedim. Bizim taraf 70-80 kişi vardı belki, tam hatırlayamıyorum." ifadelerini kullandı.

Emniyette verdiği ifadelerle duruşmadaki söyledikleri arasındaki çelişki sorulan İbrahim Y. "Emniyette verdiğim ifadeyi kabul etmiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık İsmail B. de önceki beyanlarını kabul etmedi.

Kayhüyük Mahallesi sakinleri ile Dal ailesi arasında 7-8 yıldır hayvan otlatma meselesinin olduğunu savunan İsmail B, "Bu konu yüzünden arazilerimizden mahsul alamıyorduk. Olayın hemen sonrasında sanık Mehmet Ö. bana 'Oğluma silah dayamasalardı vurmak zorunda kalmayacaktım' dedi." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Dal ailesinin hayvanlarının, bir başka mahallede ikamet eden vatandaşlara ait tarlalara girmesi nedeniyle, iki mahalle sakinleri arasında 21 Temmuz 2021'de tartışma çıkmış, tartışma büyüyerek silahlı, taşlı-sopalı kavgaya dönüşmüştü.

Hakim Dal'ın silahla vurularak hayatını kaybettiği olayda katil zanlısı olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mehmet Ö'nün de aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında dava açılmıştı.