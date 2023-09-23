Konya'da Hatalı U Dönüşü Yapan Otomobil, Motosikletli Yunus Ekibinin Kaza Yapmasına Neden Oldu

Konya'da bir otomobilin hatalı U dönüşü yapması sonucu seyir halindeki motosikletli yunus ekibi kaza yaptı. Kazada yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücü ise aranıyor.

Konya'da hatalı U dönüşü yapan bir otomobile, seyir halindeki motosikletli yunus ekibinin kaza yapmasına neden oldu. Otomobil olay yerinden kaçarken, kazada yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Alparslan Mahallesi Karaman Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz araç plakası ve ismi belirlenemeyen otomobil sürücüsü, cadde üzerindeki bir market önünden hatalı U dönüşü yaptı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli yunus ekibinin sürücüsü araca çarpmamak için manevra yapınca motosiklet yan yattı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı. Hatalı dönüş yapan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis memurları ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, market önünden hatalı dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan polis memurlarının motosikletten düştüğü ve kazaya neden olan sürücünün kaçtığı görülüyor. - KONYA