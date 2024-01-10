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Konya'da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi, ancak yaralı sürücü kurtarılamadı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

D.K'nin kullandığı hafriyat kamyonu, Huğlu Mahallesi civarındaki mermer ocağında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan D.K, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Konya Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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