Konya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

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Konya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

AA - Abdulkadir Uysal - Güncel
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Konya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Konya'nın Yunak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Gülçin Özkan idaresindeki 06 BP 7154 plakalı hafif ticari araç, ilçe çıkışında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Gülçin Özkan ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Abdulkadir Uysal - Güncel

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