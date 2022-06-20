Konya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı Konya'nın Yunak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Konya'nın Yunak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Gülçin Özkan idaresindeki 06 BP 7154 plakalı hafif ticari araç, ilçe çıkışında şarampole devrildi. Kazada, sürücü Gülçin Özkan ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Abdulkadir Uysal - Güncel Tragger Konya BP Güncel Haberler

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