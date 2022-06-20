Konya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
AA - Abdulkadir Uysal - Güncel
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Konya'nın Yunak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Yunak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Gülçin Özkan idaresindeki 06 BP 7154 plakalı hafif ticari araç, ilçe çıkışında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Gülçin Özkan ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Abdulkadir Uysal - Güncel