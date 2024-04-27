Konya'da Hafif Ticari Aracın Motor Kısmına Giren Yılan Kurtarıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ve tamirciler tarafından çıkarıldı.

Fatih Ergen, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine tamir için bırakılan hafif ticari aracın kaputunu kaldırdığında yılanı fark etti.

Yardım talebi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri ile tamirciler, yılanı bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.