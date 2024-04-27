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Konya'da Hafif Ticari Aracın Motor Kısmına Giren Yılan Kurtarıldı

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir hafif ticari aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ve tamirciler tarafından çıkarıldı. Aracın sahibi olan Fatih Ergen, yılanı fark edince yardım talebinde bulundu ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye görevlileri ve tamirciler, yılanı güvenli bir şekilde bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ve tamirciler tarafından çıkarıldı.

Fatih Ergen, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine tamir için bırakılan hafif ticari aracın kaputunu kaldırdığında yılanı fark etti.

Yardım talebi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri ile tamirciler, yılanı bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

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