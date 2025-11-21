Haberler

Konya'da Hafif Ticari Araç ile Tır Çarpıştı: 6 Yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile tır çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir araç içi kameraya yansıdı.

Konya'da hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 34 UIF 22 plakalı hafif ticari araç, merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi'nde karşı şeritten gelen M.İ. yönetimindeki 20 ASJ 036 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçtaki 6 yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Öte yandan kaza anı başka bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
