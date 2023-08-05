Konya'da Hafif Ticari Araç ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Konya'nın Karatay ilçesinde, sokaktan caddeye kontrolsüz çıkan hafif ticari araç ile cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da sokaktan caddeye kontrolsüz çıkan hafif ticari araç ile cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayaslı Sokak üzerinden Saraçoğlu Caddesine kontrolsüz çıkan Suat Kaçan idaresindeki 20 AAU 85 plakalı hafif ticari araç ile cadde üzerinde seyir halinde olan M.Ş. idaresindeki 42 VS 136 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hafif ticari araç sürücüsü Suat Kaçan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan hafif ticari araçta bulunan E.K., U.G. ve kamyonet sürücüsü M.Ş., ambulanslarla şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA