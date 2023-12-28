Konya'da Haberleşme Kablosu Çalan 3 Zanlı Tutuklandı
Konya'nın Yunak ilçesinde haberleşme kablosu çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunak'ta metrelerce uzunlukta direk üstü bakır kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli C.Ç, R.H. ve C.Ç'nin ikametinde, kesme makası, kurusıkı tabanca ile bakır kablo ele geçirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Konya'nın Yunak ilçesinde haberleşme kablosu çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunak'ta metrelerce uzunlukta direk üstü bakır kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli C.Ç, R.H. ve C.Ç'nin ikametinde, kesme makası, kurusıkı tabanca ile bakır kablo ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.