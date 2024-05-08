Konya'da gümrük kaçağı parfüm operasyonu

Konya İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan Konya'nın Karapınar ilçesine kargo firmasıyla koliler halinde büyük miktarda gümrük kaçağı, sahte ve faturasız ünlü markalara ait parfümlerin getirileceği bilgisini aldı.

Düzenlenen operasyonda Karapınar ilçesindeki kargo firmasına ulaşan 6 adet koliye, Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el konuldu.

Kolilerden yaklaşık piyasa değeri 2 milyon 350 bin lira olduğu belirlenen 498 adet parfüm şişesi çıktı.

Kolileri alacak E.H. (22) ve M.A.T. (23) isimli zanlılar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.