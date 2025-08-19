Konya'da Gümrük Kaçağı Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı
Konya'da düzenlenen operasyon sonucunda gümrük kaçağı alkol getiren bir kişi yakalandı. Y.A. adlı şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüsle Akşehir'e gümrük kaçağı alkol getirileceği bilgisine ulaştı.
Otobüsteki alkolü teslim alan Y.A, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel