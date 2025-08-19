Konya'da Gümrük Kaçağı Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da düzenlenen operasyon sonucunda gümrük kaçağı alkol getiren bir kişi yakalandı. Y.A. adlı şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüsle Akşehir'e gümrük kaçağı alkol getirileceği bilgisine ulaştı.

Otobüsteki alkolü teslim alan Y.A, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
Acun Ilıcalı'ya kötü haber

Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İşsizlik yok, iş beğenmezlik var' sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen tatlıcı iflas bayrağını çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.