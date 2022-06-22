Konya'da gümrük kaçağı 4 milyon 600 bin makaron ele geçirildi Konya'da 4 milyon 600 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen iki kamyonun sürücüleri gözaltına alındı. Konya'da 4 milyon 600 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen iki kamyonun sürücüleri gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli yol uygulamasında şüphe üzerine iki kamyonu durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 4 milyon 600 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı. AA / Havva Dereağzı - Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya'da gümrük kaçağı 4 milyon 600 bin makaron ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.