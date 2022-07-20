Konya'da gümrük kaçağı 14 milyon 900 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Konya'da gümrük kaçağı 14 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da gümrük kaçağı 14 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

Konya'da 14 milyon 900 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da 14 milyon 900 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri teknik takip sonucu bir ev, bir tır ve bir kamyonda arama yaptı.

Aramalarda,14 milyon 900 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Savaş Güler - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

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