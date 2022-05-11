Konya'da gümrük kaçağı 13 cep telefonu ele geçirildi - Haberler

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Konya'da gümrük kaçağı 13 cep telefonu ele geçirildi

AA - Bayram Uygun - Güncel
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Konya'da gümrük kaçağı 13 cep telefonu ele geçirildi

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine 4 iş yerine operasyon düzenledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine 4 iş yerine operasyon düzenledi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada T.A'nın iş yerinde kaçak olduğu değerlendirilen 13 adet cep telefonu, 2 adet bilgisayar, 2 adet harici harddisk ve 1 adet IMEI çalıştırıcı aparat, M.A. ve Y.A'nın iş yerlerinde birer adet olmak üzere 2 adet bilgisayar, S.A'nın işyerinde ise kaçak olduğu değerlendirilen 6 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 iş yeri sahibi Asayiş Büro Amirliğinde yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Hisarcık, Akşehir, Güncel, Haberler

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