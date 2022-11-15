Konya'da gönül ilişkisi yaşadığı kadının eşini ağır yaralayan sanık yeniden yargılanıyor Güncel Haberler Konya'da gönül ilişkisi yaşadığı kadının eşini tabancayla ağır yaraladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası kararı istinaf mahkemesince bozulan sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi. Konya'da gönül ilişkisi yaşadığı kadının eşini tabancayla ağır yaraladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası kararı istinaf mahkemesince bozulan sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık avukatı, Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının usule uygun olmadığını belirterek, "Müvekkilim uzun süredir tutuklu, haksız tahrik nedeniyle yapılacak indirimin bize göre daha fazla oranda yapılması gerekir, müvekkilimin tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak bu aşamada tahliyesine karar verilmesini talep ederiz." ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. Olay Karatay ilçesi Ovakavağı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ö. 26 Ocak 2021'de eşi Sariye Ö. (29) ilegönül ilişkisi yaşayan Mehmet A'nın iş yerine gitmiş taraflar arasında çıkan kavgada Hasan Ö. ve kuzeni Mevlüt Ö. ağır yaralanmıştı. Mehmet A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet A'ya, Hasan Ö'ye yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası, Mevlüt Ö'ye yönelik ise aynı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunamadığından beraatine karar vermişti. Kaynak: AA / Güncel Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya'da gönül ilişkisi yaşadığı kadının eşini ağır yaralayan sanık yeniden yargılanıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.