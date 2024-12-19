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Konya'da Gökyüzünü Kaplayan Sis Dronla Görüntülendi

Konya'da Gökyüzünü Kaplayan Sis Dronla Görüntülendi
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Konya'nın kent merkezinde etkili olan sis tabakası, görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Dronla kaydedilen sis bulutu, havadan güzel görüntüler oluşturdu ancak trafik aksaklıklarına da neden oldu.

Konya'da gökyüzünü kaplayan sis tabakası dronla kaydedildi.

Kent merkezinde etkili olan sis bulutu, zaman zaman yoğunluğunu artırıyor.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kentin üzerini kaplayan sis tabakası, havadan güzel görüntüler oluşturuyor.

Sis, kent trafiğinde de aksamalara neden oluyor.

Bölgede etkili olan sis bulutu, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
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