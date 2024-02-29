Konya'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
Konya'da yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi kontrolleri sırasında durdurulan araçlarda 13 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ve Karatay ilçesinde, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolleri sırasında fark ettikleri 2 aracı durdurdu.
Araçlarda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan 2 aracın sürücüsü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.