Konya'da Gizlenmiş Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Konya'da narkotik polisi tarafından durdurulan bir araç içerisinde bulunan çamaşır makinesi ve elektrik sobasının içine gizlenmiş 11 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Konya'da narkotik polisi tarafından durdurulan bir araç içerisinde bulunan çamaşır makinesi ve elektrik sobasının içine gizlenmiş 11 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesinde bir kişinin aracıyla uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri Hacı Hasan Mahallesinde belirlenen şüpheli Cevzet K.'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Yapılan aramada araç içerisinde bulunan çamaşır makinesi ve elektrik sobasının içine gizlenmiş, paketler halinde 11 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Cevzet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA