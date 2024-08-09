Konya'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Tesiste büyük çaplı hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenini araştırıyor.