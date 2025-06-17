Konya'da Galerici Cinayeti Davası Başladı

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden galerici Muhammet Paydar'ın cinayetiyle ilgili 8 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklar, olayın detaylarını mahkemede aktardı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde galericilik yapan kişinin silahla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Süleyman K, İbrahim K, Mehmet D, Kubilay C, Uğur K, Fatih Ç, Abdullah O, Hakkı G. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede söz verilen tutuklu sanıklardan İbrahim K, maktul Muhammet Paydar ile arasında alacak verecek meselesi olduğunu söyledi.

Maktule borcu olduğunu ifade eden İbrahim K, "Muhammet telefonda borcunu isterken biraz sert konuştu. Ben de sakin olmasını söyledim ve araç ticaretinden memnun değilse takas edilen araçları değiştirmeyi teklif ettim." dedi.

Bunun üzerine maktulün, arkadaşıyla beraber dükkanına geldiğini anlatan İbrahim K, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Konuşacağımız sırada elindeki silahı bana doğrulttu. İş yerinde bulunan bir arkadaşım da önümde siper oldu. Muhammet arkadaşıma 'çekil önünden.' diye tepki gösterdi ve küfür etti. Daha sonra iş yerindeki dinlenme odasına geçtiğinde silah sesi duydum. Ardından Muhammet odaya giren yeğenim Süleyman K'ye elindeki silahı doğrulttu, birkaç el silah sesi geldi. Bu sırada biz de dışarıya kaçtık. Ardından Muhammet'in yaralandığını gördük ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık."

Sanıklardan Süleyman K. ise olay sırasında dükkanın dışında olduğunu kavgayı fark edince dükkana girdiğini öne sürdü.

Maktulün silahla ateş ettiğini görünce, amcası İbrahim K'nin vurulduğunu zannettiğini iddia eden Süleyman K, "Muhammet silahı bana doğrultunca aracımdan aldığım silahla yere doğru rast gele ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonra dışarıya çıktım. Olay yerinden ayrıldıktan sonra araçla seyir halindeyken silahı da boş bir alana attım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklar ve taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından, İbrahim K, Süleyman K, Uğur K, Mehmet D. ve Kubilay C'nin tutukluluk hallerinin devamına, Fatih Ç, Hakkı G. ve Abdullah O'nun ise tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesinde 20 Kasım 2024'te galericilik yapan Muhammet Paydar, iş yerinde çıkan kavgada silahla vurularak yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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