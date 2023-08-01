Konya'da Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı İnşaatı Öncesi Servis Yolu Çalışmaları Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı'nın yapım çalışmaları öncesi servis yolu çalışmaları başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni caddeler ve köprülü kavşaklar yaparak şehir merkezinde trafik yoğunluğunu en aza indirmeyi ve daha güvenli bir trafik akışı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.