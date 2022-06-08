Konya'da firari FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler

Konya'da firari FETÖ şüphelisi yakalandı
AA - Savaş Güler - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Savaş Güler - Güncel