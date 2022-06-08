Konya'da firari FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler

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Konya'da firari FETÖ şüphelisi yakalandı

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Savaş Güler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

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