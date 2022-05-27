Konya'da firari 100 hükümlü yakalandı - Haberler

KONYA'da, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 100 kişi yakalandı. Haklarında 1 yıldan 31 yıla kadar toplam 332 yıl hapis cezası bulunan şüphelilerden 60'ı, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, Konya merkezde 40 ekip ve 112 polisle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şafak vakti baskınlarında; 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'öldürme', 'silahla tehdit', 'şantaj', 'yağma', 'dolandırıcılık' dahil birçok suçtan haklarında 1 yıldan 31 yıla kadar kesinleşmiş toplam 332 yıl hapis cezası ile aranan 100 kişi yakalandı. Firari hükümlülerden 60'ı cezaevine gönderilirken, 40'ı ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.