Konya'da Filistin'e Destek İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi
On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterildi. Katılımcılar, Gazze'de yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

KONYA'da Filistin'e destek amacıyla 'Sessiz yürüyüş' düzenlendi. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterildi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, üzerinde Gazze'de yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizleri taşıdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Filistin'e destek amacıyla organize ettiği 'Sessiz yürüyüş', Kılıçarslan Kent Meydanı'nda başladı. Burada toplanan vatandaşlar Alaaddin Bulvarı'ndan Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan on binler, üzerinde Gazze'de yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizleri taşıdı. Kentin ana caddeleri ve meydanları yürüyüşe özel kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Mevlana Meydanı'nda 7 dakikalık oturma eylemi yapıldıktan sonra etkinlik sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
