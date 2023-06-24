Konya'da FETÖ üyesi eski polis memuru yakalandı

Konya'da FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan eski polis memuru yakalanıp cezaevine gönderildi.

Konya'da FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan eski polis memuru yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ mensuplarına yönelik çalışmalarda söz konusu terör örgütü üyesi bir kişiyi yakaladı.

Bu kişinin FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için polis memurluğundan ihraç edilen Ertuğrul T. (35) olduğu öğrenildi.

Ertuğrul T. ve öğretmenlikten ihraç edilen eşinin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları belirtildi.

Yakalanan hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.