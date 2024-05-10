Konya'da FETÖ üyesi 2 firari hükümlü yakalandı

Konya'da, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.S.H. (43) ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.B'nin (46) kaldığı adreslere operasyon düzenledi.

Yakalanan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.