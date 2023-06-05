Konya'da FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı ve örgütün gizli haberleşme programını kullandığı belirlenen 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 12 kişi ve örgütün gizli haberleşme programını kullandığı tespit edilen 7 şüpheli olmak üzere toplamda 19 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Konya merkezli 7 ilde Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KONYA