Konya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı. Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda zanlıları gözaltına aldı. Emniyette götürülen 7 şüpheliden 3'ü işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Savaş Güler - Güncel Cumhuriyet Konya Güncel Haberler

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