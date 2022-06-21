Konya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haberler

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Konya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda zanlıları gözaltına aldı.

Emniyette götürülen 7 şüpheliden 3'ü işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Savaş Güler - Güncel

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