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Konya'da FETÖ Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Konya'da yapılan operasyonda, 2012-2013 yıllarında kamu kurumlarındaki personel alımlarında usulsüzlük yaptığı tespit edilen 5 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından zanlılar emniyete götürüldü.

Konya'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

KOM Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, 2012-2013'te kamu kurumlarındaki personel alımlarında örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yapan 5 şüpheli tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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