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Konya'da FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı tutuklandı

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Konya'da FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı tutuklandı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte finansman sağlayan FETÖ üyelerinin, "gaybubet" olarak bilinen hücre evlerinde toplantı yapacağı ihbarını aldı.

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte finansman sağlayan FETÖ üyelerinin, "gaybubet" olarak bilinen hücre evlerinde toplantı yapacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, örgüt üyelerini özel bir diş kliniğinde toplantı yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan ve aralarında avukat, doktor ile diş hekimlerinin bulunduğu 8 şüpheliden 5'i hakkında daha önceden "terör örgütüne üye olma" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca şüphelilerin toplantı yaptığı diş kliniği ve araçlarındaki aramalarda, iki "F" serisi dolar ile örgütün finansmanında kullanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin cep telefonlarındaki incelemede ise bir kripto haberleşme uygulaması üzerinden "hizmet hareketi devam ediyor" mesajıyla toplantı yerlerinin belirlendiği ve konumunun paylaşıldığı bilgisine ulaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

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