Konya'da Feci Kaza: Sürücü ve Eşi Hayatını Kaybetti

Konya'da Feci Kaza: Sürücü ve Eşi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atan otomobilde sürücü Tahir Başkan ve eşi Halime Başkan hayatını kaybetti. Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.

KONYA'da, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Karapınar ilçesi Akören Mahallesinde meydana geldi. Tahir Başkan yönetimindeki 16 AUJ 287 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Tahir Başkan ve eşi Halime Başkan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde karı- kocanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karı- kocanın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi

İşte Sergen'in ilk transferi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.