Konya'da Feci Kaza: Sürücü ve Eşi Hayatını Kaybetti

KONYA'da, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Karapınar ilçesi Akören Mahallesinde meydana geldi. Tahir Başkan yönetimindeki 16 AUJ 287 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Tahir Başkan ve eşi Halime Başkan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde karı- kocanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karı- kocanın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.