Konya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde 2'si TIR, 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Adana- Aksaray kara yolu Zengen mevkisinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıktığı iddia edilen Ömer Sağlam (28) yönetimindeki 81 AEP 961 plakalı minibüs ile Mahmut Kaya'nın (51) kullandığı 06 BLY 59 plakalı TIR çarpıştı. Servet Güzel (41) idaresindeki 63 AGV 738 plakalı TIR da Kaya yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Servet Güzel'in öldüğü belirlendi. Mahmut Kaya, Ömer Sağlam ve minibüsteki İzzettin Kaya (15) da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.