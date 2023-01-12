Konya'da 'fal bakma' meselesinden çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin yargılama başladı

Konya'da "fal bakma" meselesinden çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ağır yaralanmasına ilişkin 3 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Samet G, Emre K, Hasan K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Hasan K, olayda yaralanan F.Y'nin dini nikahlı eşinin falına baktığını ve ona aldatıldığını söylediğini, bunun üzerine müşteki F.Y'nin kendisini arayarak tepki gösterdiğini öne sürdü.

Sanık Hasan K, telefonda görüştükten yaklaşık yarım saat sonra F.Y'nin yanına geldiğini ve tartışmaya başladıklarını iddia etti.

Müştekinin kendisine hakaret ettiğini öne süren sanık Hasan K, "Müşteki, 'Sen benim yuvamı yıktın. Ben de senin yuvanı yıkacağım' gibi sözler söyledi. Bu sırada yanımdaki arkadaşım Samet G, müştekiye 'Sakin ol' dedi. Müşteki de Samet'e 'Sen aramıza girme dedi'. Sonra beni iteklemeye başladı." ifadelerini kullandı.

Müştekinin elinden kurtulup kaçtığını anlatan sanık Hasan K, polisi arayacağı sırada Samet G'nin müştekiyi bıçakla yaraladığını ileri sürdü.

Diğer sanık Emre K. ise ağabeyi Hasan K. ve arkadaşları Samet G. ile bahçede oturdukları sırada müştekinin ağabeyini aradığını, daha sonra yanlarına geldiğini, çıkan tartışmada Samet G'nin müştekiyi yaraladığını öne sürdü.

Diğer sanık Samet G. ise savunmasında "Kavgayı ayırmaya çalışırken bıçağı çıkardım. Bu sırada bıçak müştekiye nasıl batmış farkında değilim." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Meram ilçesi Derecamikebir Mahallesi'nde 3 Ağustos 2022'de kendisini medyum olarak tanıtan Hasan K, falına baktığı kadına dini nikahla birlikte yaşadığı F.Y'nin kendisini bir kadınla aldattığını söylemiş, çiftin arası açılınca F.Y. evine gittiği Hasan K. ile tartışmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla ağır yaralanan F.Y. hastaneye kaldırılmıştı. Hasan K. ile yanındaki Samet G. ve Emre K. tutuklanmıştı.