Konya'da fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı - Haberler

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Konya'da fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı

AA - Mehmet Umay - Güncel
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Konya'da fabrikanın buhar kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Kargacı Mahallesi Ereğli Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir meyve suyu fabrikasında buhar kazanı patladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın başında bulunan 3 işçi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA / Mehmet Umay - Güncel

Organize Sanayi Sitesi, Ereğli, Konya, işçi, Güncel, Haberler

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