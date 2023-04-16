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Konya'da evinin çatısından düşen kişi yaralandı

Konya'da evinin çatısından düşen kişi yaralandı

Güncel Haberler

Konya'nın Seydişehir ilçesinde evinin çatısında düşen kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde evinin çatısında düşen kişi yaralandı.

Değirmenci Mahallesi 154080 Sokakta bulunan iki katlı evinin çatısına çıkan Çetin Şensepetçi dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Şensepetçi Konya'ya sevk edildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir Konya Güncel Haberler

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