Konya'da evden altın ve para çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı Konya'nın Meram ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Konya'nın Meram ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aymanas Mahallesi'ndeki ikametten altın ve para çalınmasıyla ilgili hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlının M.S. (39) olduğunu belirledi. Şüpheliyi gözaltına alan polis, evden çalınanları sahibine teslim etti. AA / Serhat Çetinkaya - Güncel Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

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