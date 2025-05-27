Konya'da Evden 1 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evden yüklü miktarda ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Yeni Mahalle Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekiplerin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.