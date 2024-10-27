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Konya'da Evde Yangın: Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

Konya'da Evde Yangın: Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonrası dumandan etkilenen daire sahibi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir evde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alaylar Bir Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki 4 katlı binanın son katındaki M.K'ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla adrese, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yan dairede mahsur kalan kadını da merdiven yardımıyla kurtardı.

Dumandan etkilenen daire sahibi M.K, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, dairede hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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